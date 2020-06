A PSP do bairro da Bela Vista, Setúbal, deteve um homem de 27 anos que danificou, à pedrada, um carro-patrulha da PSP e três outras viaturas, uma das quais pertencente a um polícia.



O autor dos danos, aparentando estar alcoolizado e sob o efeito de drogas, foi apanhado em flagrante a apedrejar. O carro da PSP ficou com o pára-choques amolgado e as outras viaturas sofreram danos nos pára-brisas. Os donos destes veículos formalizaram queixa contra o detido.

