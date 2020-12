Homem atirado de escadas durante assalto em estação de comboios

Um homem, de 37 anos, foi assaltado com violência e atirado pelo ladrão de uma altura de três metros quando esperava por um comboio na estação de Corroios, Seixal. O agressor, de 24 anos, foi travado pelos seguranças de serviço e detido pela PSP quando ainda estava envolvido num confronto físico com os vigilantes.





O crime ocorreu pelas 19h10 de domingo, numa altura em que havia poucas pessoas na estação. A vítima foi surpreendida pelo ladrão na plataforma, roubando-lhe a carteira. Para impedir qualquer resistência, o assaltante empurrou o homem por umas escadas, tendo caído desamparado. A PSP foi alertada e para o local foi enviada uma patrulha que estava nas imediações da estação. Quando os agentes chegaram viram a vítima prostrada no solo e o assaltante envolvido numa luta corpo a corpo com um dos seguranças. A vítima recebeu assistência médica no local e o assaltante foi detido. Será presente a tribunal, indiciado por roubo. A carteira foi recuperada e devolvida ao homem.