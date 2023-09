Homem atrai taxista para armadilha e mata-o com 28 facadas para roubar dinheiro para droga

Um homem, de 30 anos, foi acusado pelo Ministério Público de esfaquear mortalmente um taxista em Rio de Mouro, em Sintra, informa o Jornal de Notícias (JN). O arguido terá atacado o homem com 28 facadas para roubar 102 euros para droga, na madrugada de 29 de dezembro André Rodrigues ligou para a Rádio Táxis Costa do Sol/Cascais, para pedir um carro para a Rua da Torre, em Cascais, um local isolado. O condutor Edimilson de Matos respondeu à chamada e dirigiu-se ao local.Quando chegaram ao fim da viagem, o arguido colocou o braço à volta do pescoço de Edimilson e exigiu que este lhe desse o dinheiro que tinha. O taxista resistiu e levou o agressor a desferir "cerca de 28 golpes nas zonas da face, pescoço, tórax e na região dorsolombar", detalha a acusação, citada pelo JN.Depois de atacar o condutor, André Rodrigues tirou-lhe 102 euros do bolso. Edimilson ainda abriu a porta, mas não conseguiu andar muito, tendo caído e ficado coberto de sangue.O arguido atirou a faca que usou para matar o taxista e chamou um TVDE para o transportar para a Cova da Moura, na Amadora. Pouco depois foi para casa de um amigo, no Estoril, onde foi detido pela Polícia Judiciária de Lisboa, que o identificaram pela chamada que fez para a central de táxis.André Rodrigues era conhecido das autoridades por crimes violentos, avança o JN. Ficou em prisão preventiva e está acusado de homicídio qualificado, roubo agravado, omissão de auxílio e detenção de arma proibida.