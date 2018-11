Homem atraído para encontro gay e sequestrado

Homem foi emboscado por dupla que lhe levou os cartões bancários, na Figueira da Foz.

Por P.G. | 09:59

Um comerciante da Figueira da Foz, de 23 anos, foi atraído para um encontro gay com um amigo, mas quando chegou ao local, junto à praia, foi vítima de uma emboscada. Era esperado por dois homens, de 19 e 21 anos, agora detidos pela Polícia Judiciária do Centro, que o ameaçaram com uma navalha e o obrigaram a entregar o dinheiro e o telemóvel.



Levaram-no de carro para a loja de que é proprietário e roubaram-lhe várias peças de roupa. A vítima foi ainda obrigada a entregar o cartão bancário e a revelar o código, tendo os assaltantes feito diversos levantamentos.



Dias depois o comerciante foi novamente ameaçado para efetuar transferências bancárias. Os suspeitos foram libertados mas ficam obrigados a apresentações diárias às autoridades.