Homem atropela companheiro da ‘ex’ em Almada

Um homem de 33 anos atropelou o atual companheiro da ex-namorada de forma intencional, no Laranjeiro, em Almada, no sábado. Acabou detido instantes depois pela PSP de Setúbal.O agressor, que partilha a guarda da filha menor com a ‘ex’, preparava-se para passar o fim de semana com a menina depois de a ter ido buscar à casa da mãe. Explicou aos agentes da PSP que atuou para se defender, depois de a vítima o ter ameaçado com agressões.Com medo e, tendo em conta o facto de o companheiro da ‘ex’ ser praticante da arte marcial jiu jitsu, lançou o carro em que seguia contra o homem, às 07h45.O caso aconteceu à porta da casa onde a menina mora com a mãe e com o padrasto. A vítima teve de ser assistida pelos bombeiros de Cacilhas e hospitalizada.