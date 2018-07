Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem atropela duas pessoas em Oeiras

Uma das vítimas está em estado grave.

11:00

Um homem de 60 anos atropelou esta sexta-feira duas mulheres na Avenida Embaixador Augusto de Castro, em Oeiras, às 8h55.



As vítimas são uma mulher de 81 anos de cadeira de rodas e outra mulher, de 57 anos, que tomava conta desta.



A mulher de 81 anos encontra-se em estado grave e foi levada, juntamente com a empregada, para o Hospital São Francisco Xavier.



No local estiveram três viaturas e 11 operacionais dos Bombeiros de Oeiras, dois carros patrulha e quatro agentes da PSP.