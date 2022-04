Um vendedor de flores, de 64 anos, está a ser julgado no Tribunal de Coimbra por ter atropelado intencionalmente outra florista, sua concorrente, à entrada do cemitério da Lousã. A vítima esteve impossibilitada de trabalhar durante 730 dias, ficou com lesões permanentes, só conseguindo deslocar-se com a ajuda de canadianas, e desenvolveu uma perturbação de stress pós-traumático.









O despacho de acusação, a que o CM teve acesso, refere que os dois estavam em conflito há vários anos. No dia 31 de outubro de 2017, o arguido montou a sua banca de flores em frente à porta do cemitério, enquanto a vítima instalou a sua banca mais perto de uma rotunda.

O arguido é acusado de, após ter concluído o trabalho de montagem da banca, ter entrado na sua viatura e avançado em marcha lenta em direção à banca da concorrente. Apesar de se ter apercebido de que o arguido seguia na sua direção, a mulher continuou a arrumar a banca. O homem aumentou a velocidade. Ao aperceber-se da aproximação repentina, a vendedora ainda tentou desviar-se, mas já não conseguiu. O despacho descreve que a viatura embateu na banca das flores e nas costas da mulher.









Com a força do embate, a ofendida caiu ao chão e foi pisada na perna e no pé direito pelo pneu da frente do lado esquerdo do veículo conduzido pelo arguido", refere a acusação. Com a mulher caída no chão, o suspeito é acusado de prosseguir a marcha, dando uma volta na rotunda e arrastando os recipientes com as flores. Estacionou o veículo e foi para um café nas proximidades, sem prestar auxílio à vítima.

Assistida pelos bombeiros da Lousã, a vítima foi transportada para o hospital. O Ministério Público refere que, na sequência das lesões que sofreu, a mulher apresenta “marcha claudicante e lentificada” e com auxílio de duas canadianas.

Pormenores



Lesões permanentes



Além das limitações físicas, a vítima desenvolveu uma perturbação de stress pós-traumático e precisa de acompanhamento médico. O quadro clínico determinou um período de doença de 730 dias, além de “lesões incuráveis e permanentes que continuará a padecer”.





Dois crimes



O arguido responde pelos crimes de ofensa à integridade física grave qualificada e dano, por ter destruído os recipientes com as flores da vítima. A acusação refere que “tinha como propósito molestar fisicamente o corpo da ofendida”.