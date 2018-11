Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem atropela jovem para vingar vidro partido

Condutor lançou carro no meio de rixa, no Porto.

Por Patrícia Lima Leitão | 02:41

Ao aperceber-se de que o vidro do seu carro ficou partido na sequência de agressões entre grupos rivais na noite, um homem conduziu a viatura na direção dos jovens envolvidos. Apenas conseguiu atropelar um deles. O caso aconteceu pelas 07h15 de ontem, nas imediações da discoteca Via Rápida, na Zona Industrial do Porto. A vítima terá ficado gravemente ferida, mas foi retirada do local por amigos.



Quando os Bombeiros Portuenses chegaram, já lá não estava o jovem atropelado. A PSP também já não o encontrou, nem ao condutor. Apenas testemunhos permitiram perceber o que aconteceu, com aparente gravidade para a vítima.



Ao longo do dia de ontem, as autoridades tentaram chegar ao paradeiro do jovem, através de uma possível entrada nos hospitais, mas, até ao fecho desta edição, sem sucesso. "Sem sabermos nada sobre a vítima, nem onde está, não podemos fazer nada contra quem a atropelou. Vamos aguardar um contacto", explicou fonte da PSP, que já está na posse da suposta matrícula do veículo que foi ‘atirado’ contra os grupos envolvidos em agressões. Os jovens tinham acabado de sair da discoteca.



Desconhecem-se as motivações da rixa. Foi apresentada uma queixa junto da PSP, por parte de um homem de 21 anos, que garante ter sido agredido.



Segundo testemunhas, o carro passou por cima da vítima e seguiu marcha. Não se sabe a razão pela qual os jovens retiraram o amigo do local. O CM tentou contactar o Via Rápida, porém tal não foi possível.