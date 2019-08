Homem atropela padrasto e enteado e põe-se em fuga em Vila Nova de Gaia

Um homem atropelou o padrasto e o enteado, que ficaram feridos, após uma discussão sobre uma raça de cão, esta segunda-feira de manhã, em Vila Nova de Gaia. O agressor está em fuga.Segundo o que oconseguiu apurar, a Polícia Judiciária está a investigar o caso.A ocorrência foi registada às 6h57 na Avenida Gomes Júnior, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.A fonte descreveu que o agressor, condutor da viatura, galgou o passeio para atropelar as vítimas, pai e enteado.Na origem do desentendimento terá estado uma discussão por causa de um cão, propriedade do agressor, adiantou.No local do incidente esteve, além dos Bombeiros de Coimbrões, a Brigada de Trânsito da PSP do Porto.