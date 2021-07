Um condutor, de 32 anos, foi detido pela PJ do Porto por ter atropelado três pessoas, propositadamente, na marginal de Vila do Conde, na noite do passado domingo.













O arguido, indiciado por três tentativas de homicídio e que já tinha antecedentes pelo mesmo crime, perseguiu e abalroou um condutor que buzinou quando o agressor estava a sair de um estacionamento sem cumprir as normas de segurança. Irritado, o arguido acabou por barrar a passagem da vítima que se trancou no veículo e ligou a familiares a pedir socorro.