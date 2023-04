Um homem, com cerca de 50 anos, ficou gravemente ferido depois de ser atropelado em Alcochete, perto da rotunda do Entrocamento. O alerta foi dado por volta das 13h30 desta terça-feira.O condutor do veículo colocou-se em fuga após abalroar o indíviduo.No local estiveram 15 operacionais, apoiados por cinco veículos. Ao que oconseguiu apurar, a vítima foi transportada para o Hospital do Barreiro.As autoridades procedem agora a uma investigação.