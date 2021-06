Um homem, de 39 anos, preparava-se para mudar um pneu furado do seu carro quando foi atropelado por outra viatura, às 13h05 deste sábado, na rotunda de Bessa Leite, no Porto.Foi socorrido no local por operacionais dos Sapadores do Porto e Bombeiros Portuenses. Depois de estabilizado, foi acompanhado pela equipa médica de emergência e reanimação do Pedro Hispano até ao hospital.O condutor indicou que não viu a vítima devido ao sol. A PSP esteve no local e investiga.