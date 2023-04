Um homem, de 52 anos, foi atropelado por um veículo pesado de mercadorias esta quarta-feira na A2, sentido Sul-Norte, junto às portagens de Coina.O homem foi projetado para a via central e acabou por ser transportado para o Hospital Garcia de Horta, em Almada, com ferimentos graves.O alerta foi dado às 13h05 e as causas do atropelamento ainda estão a ser invetigadas.A circulação já está normalizada.