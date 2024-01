Homem atropelado por carrinha em Santo Tirso

Um homem, de 72 anos, ficou ferido, na tarde desta terça-feira, após ter sido atropelado por uma carrinha que estava mal travada, em Santo Tirso.

O alerta chegou aos bombeiros Tirsenses pelas 18h40. Ao que o CM apurou, a viatura estava estacionada na rua inclinada. Por estar mal travada acabou por andar sozinha. O proprietário da carrinha ainda tentou travar a carrinha, mas acabou por ser atropelado. A viatura caiu a um campo agrícola.

O homem foi socorrido no local e transportado para o Hospital de São João, no Porto, com ferimentos considerados ligeiros.