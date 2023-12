Um homem, com cerca de 45 anos, ficou ferido com gravidade após ter sido atropelado por um carro, esta madrugada, na Avenida Doutor Mário Soares, em Joane, Vila Nova de Famalicão.O alerta foi dado pela 01h00 e os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram mobilizados para o local.A vítima foi estabilizada e transportada para o hospital de Guimarães.A GNR investiga as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento.