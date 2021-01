Um homem, de 68 anos, ficou ferido com gravidade, depois de ser colhido por um trator desgovernado, ao início desta tarde de terça-feira, no lugar da Pena, em Arrifana, Feira.A vítima estava a trabalhar numa zona inclinada num terreno agrícola. O trator, ao que tudo indica, estaria destravado.O alerta foi dado, às 14h10, para os bombeiros da Arrifana, para um acidente com viaturas fora de estrada.A vítima foi levada para o hospital de Santa Maria da Feira.