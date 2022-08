Um homem foi baleado num tornozelo num tiroteio à porta de um bar na Ramada, Odivelas, esta quinta-feira de madrugada. Foram disparados pelo menos dez tiros de duas armas.O alerta chegou à PSP pelas 03h15, dando conta de uma desordem envolvendo 10 pessoas. Quando a PSP já estava no local – com os suspeitos em fuga –, recebeu a informação de que um homem, levado por dois amigos, entrara na Urgência do Hospital Beatriz Ângelo com um ferimento de bala.