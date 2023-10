Pelo menos um homem foi baleado ao início desta segunda-feira, no bairro das Bétulas, em Vila Nova de Famalicão. Ao que oapurou, o homem foi transportado para o hospital com ferimentos ligeiros.Os bombeiros de Famalicão foram chamados ao local.No local está a PSP, que acionou entretanto a Polícia Judiciária de Braga, que vai investigar.Na origem do crime terão estado desacatos.