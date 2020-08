Homem baleado após discussão na Póvoa de Varzim. Atirador está em fuga

Um homem, entre os 30 e os 40 anos, foi atingido a tiro, ontem, depois de um desentendimento que envolveu várias pessoas num café, na urbanização Sopete, na Póvoa de Varzim.Na sequência da discussão foram disparados pelo menos três tiros. Um homem, que fazia parte do grupo, acabou por ser atingido. Ficou em estado grave e foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.Já o atirador colocou-se de imediato em fuga, acompanhado por outro indivíduo. A PSP esteve no local e cercou o bairro. Por se tratar de um crime com arma de fogo, o caso passou para a PJ.