Homem baleado durante discussão familiar em Gondomar

Um homem de 44 anos foi baleado em Baguim do Monte, no concelho de Gondomar, ao que tudo indica na sequência de desavenças familiares, junto a uma casa na Rua Vasco da Gama.A vítima foi atingida apenas por uma bala e foi levada para uma unidade hospital da cidade do Porto. O homem está em estado grave, mas fora de perigo de vida.Uma viatura ficou danificada, com várias marcas de tiros nos vidros.O alerta foi dado às 17h55.No local encontram-se vários meios da PSP. Estão neste momento a ser efetuadas diligências para perceber aquilo que terá motivado este crime.