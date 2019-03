Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem baleado numa perna e abandonado junto aos Sapadores do Porto

Vítima foi encontrada na via pública com ferimentos numa perna. Corre o risco de sofrer amputação.

14:11

Um homem foi baleado na madrugada desta quarta-feira no Porto, tendo sido deixado ferido no passeio, junto ao quartel dos Bombeiros Sapadores do Porto.



A vítima foi encontrada por volta das 5h00 com ferimentos numa perna, na via pública, e levada para receber tratamento hospitalar.



Ao que o CM apurou, a vítima foi assistida no Hospital de São João. Não correrá risco de vida, mas poderá ter de sofrer uma amputação no membro ferido.



Os agressores puseram-se em fuga, mas foram detidos pouco depois pela PSP, junto à Ponte da Arrábida.