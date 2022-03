Homem baleado e atiradores abalroados por carro durante fuga em Loures

Duas tentativas de homicídio ocorrem com menos de três minutos de diferença, em Loures e Odivelas. O primeiro caso ocorreu pelas 11h02, quando dois homens numa mota disparam sobre outro que passava na rua, na Póvoa de Santo Adrião, atingindo-o.



A dupla fugiu do local, mas foi abalroada pouco depois, numa ação intencional do condutor, junto ao Centro Comercial Cidade Nova, em Santo António dos Cavaleiros.





A PSP, que tinha sido alertada para o primeiro caso, deteve pelo menos um dos homens envolvidos, e tenta agora esclarecer todos os contornos da situação.Desconhece-se, para já, a gravidade dos ferimentos do homem baleado.