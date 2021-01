Um homem com cerca de 30 anos foi atingido com três tiros nas costas, este sábado à tarde, em Cascais.De acordo com fonte da PSP, na origem do crime estará um ajuste de contas por questões ligadas ao tráfico de droga.A vítima foi transportada ao Hospital de São Francisco Xavier, onde ficou internada, mas fora de perigo de vida.Por se tratar de uma tentativa de homicídio, a investigação transitou para a alçada da Polícia Judiciária.