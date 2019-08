Homem baleado em ajuste de contas em Lisboa

Um homem com cerca de 30 anos foi este domingo atingido a tiro no bairro das Galinheiras, na Alta de Lisboa.Na origem do crime estará um ajuste de contas entre duas famílias.A vítima foi levada ao Hospital de Santa Maria, onde foi submetida a uma cirurgia e ficou internada.De acordo com fontes policiais, "quando os primeiros elementos da PSP chegaram ao local toda a gente dispersou e ninguém assumiu ter testemunhado a situação ou conhecer os envolvidos".O atirador fugiu do local e até ao fecho desta edição não tinha sido capturado.