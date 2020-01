Homem baleado em ajuste de contas no Porto

Um homem foi baleado numa perna este sábado à tarde, na Rua Vieira da Silva, no Bairro da Pasteleira Nova, Porto. A vítima foi transportada para uma unidade hospitalar com ferimentos considerados leves após ter sido assistida no local por uma equipa do INEM.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, quatro ou cinco disparos foram feitos do interior de uma viatura automóvel onde seguiam também quatro ou cinco pessoas.





A PSP suspeita de que o incidente se trate de um ajuste de contas entre grupos rivais na sequência de problemas com droga.

O alerta chegou às autoridades cerca das 17h30 horas. No local estiveram três carros patrulha das equipas de intervenção rápida da PSP, tendo sido dado conhecimento do caso à Polícia Judiciária.