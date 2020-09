Homem baleado em confronto de traficantes no Montijo

O tiroteio de sábado à noite no parque de estacionamento de um estabelecimento comercial, à entrada do Montijo, terá resultado do confronto entre dois grupos rivais de traficantes. Os invólucros de munições, e principalmente o sangue encontrado no local, mostram que pelo menos um homem terá sido baleado.



Ao que o CM apurou, a vítima terá sofrido ferimentos na barriga. No entanto, não deu entrada em nenhum hospital da zona. A GNR do Montijo foi chamada e apreendeu dois quilos de haxixe (o alegado objeto do negócio que levou ao encontro dos grupos) e uma pistola Walther, calibre 7,65 mm. O material foi entregue à PJ, que investiga.



Ver comentários