Homem baleado em desordem no Montijo

Um homem foi baleado pouco depois das 23h00 deste sábado, numa desordem ocorrida na rua de Macau, em Afonsoeiro, Montijo.

Fonte oficial da GNR confirmou ao CM a ocorrência dos distúrbios na via pública, mas não adiantou ainda muitos pormenores sobre a mesma.

Foi em sequência dos referidos confrontos, que se registaram disparos de arma de fogo. Um homem foi ferido. Foi considerado ferido grave, transportado para o Hospital de São José, em Lisboa.

Os bombeiros do Montijo, com sete operacionais e duas viaturas, apoiados pela Viatura Médica do Hospital do Barreiro, prestaram os primeiros socorros.

A Polícia Judiciária de Setúbal investiga.