Homem baleado em festa em Loures morre à entrada de Hospital

Um homem de 24 anos morreu ao início da manhã deste domingo à entrada do Hospital de São José, em Lisboa, para onde foi transportado pelos bombeiros de Sacavém após ter sido baleado numa rua da Quinta do Mocho, em Loures.

Fontes policiais e do socorro disseram ao CM que o alerta para a desordem foi dado pouco depois das 06h00.

À chegada ao local, a rua Pero Escobar, no centro da Quinta do Mocho, PSP e bombeiros de Sacavém depararam-se com um homem de 24 anos, prostrado no chão e inconsciente, com um ferimento de arma de fogo no tórax.

Apesar de estar em paragem cardiorespiratória, foi ainda alvo de manobras de reanimação, e colocada numa Viatura Médica de Reanimação do INEM, que partiu em direção ao Hospital de São José, em Lisboa.

O jovem, que estava indocumentado, viria no entanto a falecer já à entrada da unidade hospitalar da capital.

O CM sabe que o crime terá ocorrido no decorrer de uma festa.

A Polícia Judiciária de Lisboa, através da respetiva secção de homicídios, já abriu uma investigação.