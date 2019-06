Homem baleado encontrado dentro de carro em Fernão Ferro

Um homem, com cerca de 70 anos, foi encontrado este domingo dentro de um automóvel, em Fernão Ferro, Seixal, com ferimentos de arma de fogo no pescoço.A PJ de Setúbal foi chamada a investigar e procura perceber o que se passou. Residentes na rua Padre Cruz foram alertados para a situação pelas 02h10, quando ouviram uma viatura a buzinar continuamente.O homem, inconsciente e a sangrar do pescoço, estava no lugar do condutor. Os bombeiros do Seixal e a GNR foram chamados e a vítima foi hospitalizada de urgência.