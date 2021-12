Carros a bater, tiros, dois homens a fugir e outro a tombar inanimado no asfalto. Foi este o cenário com que se depararam os moradores da Rua da Paiã, na Brandoa, Amadora, ao início da tarde deste domingo, quando assistiram a uma verdadeira tentativa de execução com um tiro na cabeça. A vítima, de 25 anos, foi reanimada e levada para o hospital em estado crítico.