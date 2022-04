Homem baleado na perna em ajuste de contas em Espinho

Um homem, de 38 anos, ficou ferido na madrugada deste domingo, após ter sido baleado duas vezes numa das pernas, em Espinho. Tudo indica que se tenha tratado de um ajuste de contas relacionado com negócios de droga. A PJ investiga o caso.





Os agentes da PSP foram chamados pela 01h00 ao Hospital de Santa Maria da Feira, para onde o homem foi levado por familiares. À PSP, disse que o ataque ocorreu junto ao Bairro Piscatório, em Espinho. No entanto, não conseguiu dar mais pormenores sobre o caso e sobre o autor do crime, que continua em parte incerta. O baleado é um dos 13 arguidos do processo ‘Barba Ruiva’, relacionado com tráfico de droga.