Homem baleado na perna em rixa no centro de Lisboa

Ocorrência aconteceu cerca das 16h49 deste sábado.

Por Natacha Loureiro | 20:02

Um homem de 36 anos foi atingido esta tarde com um disparo de pistola de calibre 7.65mm, cerca das 16h49, na Praça Paiva Couceiro, em Lisboa.



Os dois homens desentenderam-se, sendo que um deles foi atingido com um tiro na perna direita. Tudo indica que este conflito terá sido originado por motivações desportivas.

Após o disparo, o agressor, de acordo com testemunhas no local, colocou-se em fuga num Peugeot 307, para parte incerta, e a vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital de São José, em Lisboa.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública, existe sistema de videovigilância no local e foi montado um perímetro de segurança de forma a preservar eventuais vestígios.



A ocorrência aconteceu em frente à Pastelaria Titó.