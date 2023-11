Um homem foi baleado nas duas pernas, ao início da manhã de sábado, no estacionamento do supermercado E.Leclerc, na Amora, Seixal. Fonte oficial da PSP disse aoque o homem foi encontrado por populares, pelas 06h15."A PSP e uma equipa do INEM foram chamadas. A postura do ferido foi de nunca querer explicar o que se tinha passado", disse aofonte policial. Foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa. A Polícia Judiciária de Setúbal investiga o crime.