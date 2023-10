Homem baleado no peito em discussão na Maia

Um homem de 43 anos levou um tiro no peito, às 17h15 de terça-feira, junto à sede do Grupo Cultural Recreativo de Vermoim, no bairro do Sobreiro, na Maia.



Ao que o CM apurou, Paulo Meireles, o agressor, já praticou boxe. Aproximou-se e, usando uma pistola prateada, disparou contra uma parede.







Um desentendimento entre o filho da companheira do atirador - que à hora de fecho desta edição estava em fuga - e a mulher da vítima, que trabalham juntos numa confeitaria, levou à tentativa de homicídio.



