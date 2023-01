Homem baleado no pescoço durante rixa junto a café no Porto

Um homem, de 45 anos, foi atingido a tiro no pescoço, ao final da tarde desta terça-feira, durante uma violenta discussão com troca de agressões, junto a um café no bairro de Aldoar, no Porto.A vítima foi levada em estado grave para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Neste momento encontra-se internada nos Cuidados Intensivos da Unidade de Saúde de Matosinhos.A PSP só tomou conhecimento do caso cerca das 19h20. A investigação passou depois para a alçada da Polícia Judiciária por se tratar de um crime com arma de fogo.As autoridades procuram agora localizar o autor dos disparos. Em causa está o crime de tentativa de homicídio.