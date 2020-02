Homem baleado pelas costas em ajuste de contas

Um ajuste de contas poderá estar na causa de uma tentativa de homicídio, com uma arma de fogo, durante a madrugada de quinta-feira, de um homem de 35 anos, em Aveiro. A vítima sofreu ferimentos nas costas, ao que tudo indica na sequência de um tiro de caçadeira, num aglomerado habitacional em Aradas.Depois de ser baleado - alegadamente seriam dois os agressores -, o homem fugiu a pé e, após andar centenas de metros, acabou por pedir ajuda nas Urgências do hospital veterinário, na avenida da Universidade, a cerca de 400 metros do hospital da cidade de Aveiro.O alerta foi dado, às 01h45, para os Bombeiros Aveiro Velhos. Quando chegaram ao local, depararam-se com uma vítima com ferimentos causados por arma de fogo. A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Aveiro (VMER) foi, por isso, mobilizada.A PSP de Aveiro foi igualmente chamada mas, por se tratar de uma suspeita de tentativa de homicídio, o caso passou para a Polícia Judiciária de Aveiro. As autoridades investigam agora o paradeiro dos dois suspeitos e averiguam exatamente o que originou o crime.A vítima está sinalizada, pelas autoridades, por crimes relacionados com o tráfico de droga. A Polícia Judiciária de Aveiro, encarregue da investigação, não descarta outras hipóteses além da versão, relatada pelo homem, de ajuste de contas.O baleado fugiu, a pé, em direção ao hospital de Aveiro. Acabou por pedir ajuda, a cerca de quatrocentos metros, num hospital veterinário. Quando os bombeiros chegaram ao local, já o homem estava acompanhado da namorada e de um amigo.