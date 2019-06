Homem baleado por conhecido num joelho enquanto bebia no Cacém

Um homem com cerca de 30 anos foi este sábado baleado num joelho por um conhecido quando ambos bebiam juntamente com um outro indivíduo, junto a um quiosque, no Cacém, Sintra.O ataque ocorreu à 01h30, na avenida dos Bons Amigos.A vítima, o agressor e o outro homem encontraram-se para falar e consumir bebidas alcoólicas. Inesperadamente, um deles sacou de uma pistola que escondia na roupa e efetuou pelo menos um disparo contra o joelho da vítima - que caiu no chão, perdendo sangue, enquanto o agressor e o outro homem fugiam. Uma testemunha chamou a PSP e o INEM.A vítima foi estabilizada no local e transportada para o Hospital Amadora-Sintra. Os agressores estão identificados. A Polícia Judiciária investiga.