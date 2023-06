Um homem de 27 anos deu entrada no hospital Garcia de Orta, em Almada, na madrugada desta sexta-feira, com ferimentos de arma de fogo na nádega esquerda.Segundo fonte oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP), os ocupantes de um carro terão disparado cerca de oito tiros na via pública, um dos quais atingiu a vítima.O alerta foi dado às 3h15. A PSP identificou o local dos disparos, preservando-o até à chegada da Polícia Judiciária que investiga o caso.