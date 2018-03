Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem barrica-se em casa e ameaça a mãe em Loures

Polícia teve de arrombar a porta para entrar. Agressor sofre de problemas mentais.

19:16

Um homem de 48 anos barricou-se na tarde desta segunda-feira com a mãe na casa onde ambos residem em Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures.



Uma testemunha conta ao CM que o homem terá ameaçado agredir a mãe, tendo-se depois fechado com ela na habitação, que fica no sexto andar de um prédio de habitação. A PSP foi chamada ao local e teve de intervir, arrombando a porta para entrar na casa.



Segundo revelou ao CM fonte policial, a senhora, que terá cerca de 70 anos, foi retirada sem ferimentos aparentes, mas foi conduzida ao hospital, por precaução.



O homem foi detido pela polícia. Tem um historial de problemas mentais e não terá tomado a medicação, o que exponenciou o comportamento violento. Vizinhos contam ao CM que não é a primeira vez que o indivíduo faz ameaças à mãe e a outras pessoas que residem no prédio.



Estiveram no local elementos da PSP de Loures e dos bombeiros locais.