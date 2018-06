Homem barricado na Charneca da Caparica

Caso tem contornos passionais.

Um homem barricou-se esta segunda-feira desde as 16h30 na casa onde viveu com a família na Charneca da Caparica, em Almada.Ao que tudo indica o caso terá contornos passionais. O barricado, que já não vive naquela casa, está separado da mulher com quem tem quatro filhos e terá entrado na vivenda e lá permanecido.O homem tem uma ordem de restrição que o impede de se aproximar da mulher. Esta terá contactado as autoridades.Casal encontra-se separado há algum tempo, mas desconhece-se em que estado legal se encontra a separação.O filho mais velho do casal, com cerca de 20 anos, terá entrado na habitação para demover o pai de se barricar na casa da família.Por volta das 20h45 um carro descaracterizado saiu com o homem lá dentro acompanhado pela GNR.