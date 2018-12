Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem bate e ameaça matar a mulher cega

Agressor de 58 anos foi detido pela GNR por ofensas e agressões à mulher há quase 30 anos no Algarve.

Por João Mira Godinho e Rui Pando Gomes | 01:30

Um homem, de 58 anos, foi detido pela GNR, em Lagos, por ofensas e agressões à mulher, de 51, que é cega. Também em Portimão, um homem, de 55 anos, foi detido, pela PSP, por violência doméstica contra a ex-companheira.



Em Lagos, a vítima invisual casou com o marido há 30 anos e desde o início do relacionamento que o homem se mostrou muito violento, principalmente quando ingeria bebidas alcoólicas.



A agressividade foi aumentando, de ofensas e ameaças como "vagabunda", "p..." e "qualquer dia mato- –te", o homem passou às agressões, que aconteceram por mais de uma vez e sem que esta se conseguisse defender, uma vez que é cega.



Na quinta-feira, foi detido pela GNR. Presente a tribunal, ficou proibido de viver na casa que partilhava com a mulher e de se aproximar dela. Foi ainda apreendida uma arma e munições.



Em Portimão, o Ministério Público ordenou a detenção de um homem, de 51 anos, pelo mesmo crime. O agressor não aceitou a separação da ex-companheira, de 55 anos, que passou a ameaçar e a agredir no local de trabalho e no interior do prédio onde reside.



PORMENORES

Arma e munições

Na busca à casa de Lagos, a GNR encontrou uma caçadeira e 80 munições. O homem ficou proibido de usar armas.



Pulseira

Foi colocada uma pulseira eletrónica no homem, que avisará as autoridades caso se aproxime da vítima.



Proibição

Em Portimão, o homem ficou proibido de permanecer na cidade e é vigiado por meios de controlo à distância.