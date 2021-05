Um homem de 37 anos foi detido pela GNR de Portimão por violência doméstica, no concelho de Lagos. Agredia a mãe, de 61, e o padrasto, de 52.



O suspeito, consumidor de drogas, agredia fisicamente as vítimas quando aquelas lhe negavam dinheiro para sustentar o seu vício. Foi constituído arguido e, presente a tribunal, ficou sujeito às medidas de coação de saída da residência e proibição de contactos com as vítimas, controlado por pulseira eletrónica.

Ver comentários