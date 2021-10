Um homem de 49 anos, que já estava desde julho com uma pena suspensa de internamento no máximo de três anos por agressões e extorsão aos pais, de 87 anos, voltou a atacar os progenitores e foi alvo de um mandado de detenção, cumprido pela PSP de Cascais.Já está internado na ala psiquiátrica do hospital prisional de Caxias.