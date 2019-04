Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem bêbedo afastado da namorada

09:28

Um homem, de 33 anos, foi detido na passada quarta-feira, em Vila Nova de Foz Coa, por exercer violência física e psicológica sobre a namorada, de 24 anos.



A detenção foi levada a cabo por militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR.



O suspeito, agora indiciado pelo crime de violência doméstica, foi levado a tribunal e ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contacto e de se aproximar da vítima e do filho menor.



Tem também de se sujeitar a um "tratamento" devido à dependência do álcool.



A investigação decorria há cerca de um mês.