O Ministério Público de Matosinhos acusou um homem que enganou várias pessoas na venda de bilhetes para eventos desportivos, musicais e de teatro. Vai responder por 16 crimes de burla qualificada.





O esquema iniciou-se em setembro de 2018 e foi colocado em prática durante um ano. O suspeito anunciava no OLX e no Facebook que tinha bilhetes para eventos. As vítimas transferiram o dinheiro, mas nunca recebiam os bilhetes, que deveriam ser enviados por correio. Arrecadou mais de 1200 euros. Uma mulher que cedeu a sua conta para transferências também está acusada de burla.