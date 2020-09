Homem caçado a roubar catalisador em Odivelas

Um alerta para a PSP de Odivelas, na tarde de segunda-feira, levou à detenção de um homem, de 37 anos, que foi apanhado em flagrante, debaixo de um carro estacionado, a retirar o catalisador da viatura.





Quando a patrulha da polícia chegou ao local, reparou num automóvel mal estacionado, com um ocupante no seu interior, que estaria de vigia. Assim que os agentes da PSP se aproximaram do carro, este suspeito fugiu, deixando o cúmplice debaixo da viatura. O homem foi detido e será presente ao tribunal de Loures.