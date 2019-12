Homem caçado a traficar droga em frente à PSP

O homem, de 24 anos, circulava diante de um carro-patrulha da PSP de Tavira, quando, de repente, parou a viatura para abastecer de droga um toxicodependente que o abordou. Foi imediatamente detido pelos agentes policiais tavirenses.Segundo oapurou junto de fonte do Comando Distrital de Faro da PSP, a detenção ocorreu cerca das 18h00 de quinta-feira. O suspeito circulava num carro de matrícula espanhola e não se terá apercebido da presença do carro-patrulha da PSP, que seguia mesmo atrás.De acordo com a mesma fonte do Comando da PSP, o suspeito tinha na sua posse 58 doses de cocaína e ainda 100 euros, que foram apreendidos, bem como a viatura ligeira em que o mesmo circulava.O facto de o homem que pretendia adquirir droga ao suspeito estar já referenciado como consumidor pelos agentes permitiu a rápida atuação destes, a qual culminou com a detenção do alegado traficante, de nacionalidade espanhola, e a apreensão do material atrás referido.No seguimento das investigações que foram depois efetuadas em torno do caso, os agentes da PSP vieram ainda a apreender, no âmbito de uma busca domiciliária - neste caso ao quarto do hotel onde o presumível traficante se encontrava alojado - mais mil euros que o suspeito tinha guardados numa mala. Tudo leva a crer que o referido valor seja igualmente proveniente do tráfico de estupefacientes, apurou o