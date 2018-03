Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem cai ao mar e desaparece na Póvoa do Varzim

Autoridades estão a fazer buscas no local.

10:36

Um homem caiu ao mar na Póvoa do Varzim na manhã deste domingo, estando a aser procurado pelas autoridades.



Ao que o CM apurou, o acidente aconteceu na zona da Fortaleza, por volta das 7h00.



Segundo o porta-voz da Marinha, comandante Fernando Pereira de Fonseca, no local encontram-se elementos da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos.



"Esteve também um helicóptero da Força Aérea a sobrevoar a zona cerca de uma hora e meia", disse, acrescentando que está previsto para breve o regresso do meio ao local.



O comandante referiu que as buscas decorrem na zona do molhe sul do Porto da Póvoa de Varzim