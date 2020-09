Homem cai de bicicleta e morre esmagado por carrinha em Guimarães

Mário Oliveira deslocava-se de bicicleta para a instituição onde trabalhava, em Guardizela, Guimarães, esta segunda-feira de manhã, quando foi colhido por uma carrinha de mercadorias.



O ciclista, de 58 anos, terá caído na via, sendo depois atropelado. Sem hipótese de sobrevivência, acabou por morrer no local. O condutor da carrinha ficou em choque e foi assistido pelos bombeiros.

As circunstâncias do acidente, que aconteceu junto aos semáforos da Via-Intermunicipal (VIM), em Guardizela, estão ainda por esclarecer.



O Núcleo de Investigação em Acidentes de Viação da GNR de Braga esteve no local e vai agora ouvir o condutor da carrinha para perceber o que, de facto, causou o acidente mortal.

Ao que o CM apurou, Mário Oliveira, que seguia diariamente de bicicleta para a instituição onde trabalhava, na mesma freguesia de Guimarães, terá sofrido uma queda, acabando esmagado pela carrinha. Falta agora perceber se a queda foi acidental ou provocada pelo veículo de mercadorias.

"Quando chegamos ao local encontramos uma vítima já em paragem cardiorrespiratória. Sofreu esmagamento do crânio e, sem via aérea, não havia qualquer hipótese de sobreviver", explicou ao CM Luís Abreu, comandante dos Bombeiros de Riba de Ave, os primeiros a chegar ao local.



A equipa médica da VMER de Guimarães também foi mobilizada, mas não chegou a efetuar manobras de reanimação.



A morte foi declarada no local e o corpo removido para a morgue pelas 12h30.