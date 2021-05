Um homem foi este domingo resgatado pelos Bombeiros de Tarouca de uma ribanceira com cerca de quatro metros, onde caiu após o despiste da cadeira de rodas elétrica que usava, na localidade de São João de Tarouca.A vítima circulava num caminho e, por causas desconhecidas, acabou por cair na ribanceira. O homem foi assistido no local pela equipa de socorro e recusou ser transportado para uma unidade hospitalar.Uma patrulha da GNR também esteve no local.